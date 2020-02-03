IFG تستعد لطرح ساوإيست DX7.. تعرف على المواصفات

تستعد مجموعة IFG، وكيل علامة ساو إيست في مصر، لطرح طراز ساوإيست DX7. وتتمتع هذه السيارة في الصين بتصميم جريء حيث تعتبر سيارة SUV مدمجة صنعت بالاعتماد على موديلات R7 التجريبية التي قدمت في معرض بكين 2014 .
وأطلقت نسخة الإنتاج من السيارة في معرض جوانجتشو الصيني في 2014 وعرفت باسم بولانج في الصين مع قاعدة عجلات بطول 2.7 متر وطول 4.537 متر وعرض 1.9 متر وارتفاع 1.7 متر وزودت بمحرك 1.5 لتر تيربو أو 2لتر تيربو وجاء تصميم السيارة من قبل شركة بيننفارينا الايطالية الشهيرة.
ويتوفر للسيارة حالياً محرك آخر 1.8 لتر تيربو كما تأتي بناقل حركة مانيوال من 6 سرعات أو أوتوماتيك من 6 سرعات ، كما قدمت نسخة DX7 برايم بعد ذلك بتحديثات في الشكل في الواجهة الامامية والخلفية وبعض التحديثات الأخري الداخلية.
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