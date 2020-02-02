كتب: باسل الحلواني أصدرت شركة "مازيراتي" خارطة طريق محدثة، تضمنت إصدارات من ليفانتي، وكواتروبورتي، وجيبلي، لإطلاقها عام 2020، ومن المنتظر أن يكون طراز "جيبلي"، أول نموذج كهربائي لإنتاج العلامة التجارية. أول نموذج كهربائي لإنتاج العلامة التجارية. وستقدم شركة صناعة السيارات الرياضية الإيطالية، سيارة جيبلي الهجينة خلال معرض بكين للسيارات 2020، في النصف الثاني من أبريل المقبل. بكين للسيارات 2020، في النصف الثاني من أبريل المقبل. وقالت الشركة عبر صفحتها الرسمية، إن السيارة السيدان الرياضية ستحصل على مجموعة من المكونات الإضافية، لكنها لم تكشف عن باقي التفاصيل الخاصة بها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "مازيراتي" تكشف عن موعد تقديم "جيبلي" الهجينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.