كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة لينكون لصناعة السيارات، في بيان صحفي، عن اتفاقها مع ريفيان التي تنافس تيسلا على تعاونهما على تطوير سيارة كهربائية جديدة تعتمد على قاعدة عجلات Skateboard الخاصة بريفيان.
تبقي الشركتين كثيراً من تفاصيل الاتفاق في إطار السرية، فيما أكدت لينكونأن سيارتها الكهربائية الأولى “ستحتوي على تقنيات متقدمة وأساسية”، لكنها في نفس الوقت ستحافظ على الخصائص الأساسية لسياراتها الفاخرة.
وعلى الرغم من عدم كشف الشركتين عن تفاصيل السيارة الكهربائية الجديدة، إلا أن الرئيس التنفيذيلشركة ريفيان “آر.جيه سكارينج” كان قد أكد صرح سابقاً: “أن الطراز الجديد سيكون منتجا مختلفا عن سيارتنا من فئة إس.يو.في، لكنه سيظل في إطار فئة إس.يو.في”.
جدير بالذكر أن الشركة الأمريكية كانت قد طرحت 4 سيارات جديدة من فئة إس.يو.في، ومنها أفياتور وكروسير ونافيجيتور، خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما ساعد على زيادة مبيعاتها حول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر يستهدف إنتاج سيارة كهربائية جديدة.. تحالف بين "لينكون" و"ريفيان" لمنافسة "تيسلا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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