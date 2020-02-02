منها 3 كهربائية.. شركات السيارات تفتتح "فبراير" بتخفيضات على أسعار 6 طرازات

كتب: باسل الحلواني

واصلت أسعار السيارات تراجعها في السوق المصرية، وأعلن عدد من الوكلاء عن تخفيضات على أسعار 6 طرازات في أول يومين من شهر فبراير الجاري.

كريتا

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، عن خصم على السيارة هيونداي كريتا، بقيمة 13 ألف جنيه، بداية من أمس الأول فبراير.

ووفقاً للأسعار الجديدة أصبح سعر الفئة الأولى من "كريتا"، بعد الخصم 330 ألف جنيه، بدلا من 434 ألف جنيه، كما انخفضت أسعار الفئة الثانية إلى 350 ألف جنيه، بدلاً من 363 ألفا.

أما أسعار الفئة الثالثة فأصبحت 375 ألف جنيه، مقابل 388 ألفا، فيما باتت أسعار الفئة الرابعة 395 ألف جنيه، بدلا من 408 ألف جنيه.

وجاءت الفئة الخامسة، وهي أعلى

فئة من "كريتا"، بسعر 405 ألف جنيه، مقابل 418 ألفا.

زوتي الكهربائية

أقرت مجموعة IFG، وكيل علامة زوتي في مصر، تخفيضاً على أسعار عدد من طرازاتها الكهربائية بالسوق المصرية، بعد تراجع الدولار.

وشمل التخفيض 3 طرازات كهربائية، بقيمة تصل إلى 50 ألف جنيه، حيث تراجعت أسعار زوتي E200 ، إلى 335 ألف جنيه بدلاً من 370 ألف جنيه بتخفيض قيمته 35 ألف جنيه، أما T300، فانخفض سعرها إلى 465 ألف جنيه، بدلاً من 515 ألف جنيه بخصم قيمته 50 ألف جنيه.

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كذلك تراجع سعر طراز Y100، إلى 295 ألف جنيه، بدلاً من 325 ألف جنيه، بقيمة 30

ألف جنيه.

إكسباندر

أقرت شركة دايموند موتورز، الوكيل المحلي لعلامة ميتسوبيشي في مصر، شهر فبراير الجاري، بالإعلان عن تخفيضات جديدة على أسعار السيارة العائلية "MPV"، سباعية المقاعد، "ميتسوبيشي إكسباندر"، بقيمة 25 ألف جنيه.

ووفقاً للقائمة السعرية الجديدة، أصبح سعر الفئة الأولى GLX من إكسباندر 345 ألف جنيه بدلًا من 370 ألف جنيه، وسعر الفئة GLS الأعلى من السيارة 370 ألف جنيه مقارنة بـ395 ألف جنيه.

صني

خفضت شركة نيسان موتور إيجيبت، أسعار سيارتها الشهيرة نيسان صني، بلغت 9 آلاف جنيه.

وشملت التخفيضات جميع فئات نيسان صني المتوافرة في السوق المصرية "ستاندرد، وفول أوبشن، وسوبر صالون".

وجاء سعر الفئة الأولى من نيسان صني "ستاندرد"، بـ199 ألف جنيه، بدلاً من 208 ألف جنيه.

أما الفئة الثانية من نيسان صني "فول أوبشن"، فأصبح سعرها 210 ألف جنيه، بدلاً من 219 ألف جنيه.

وبلغ سعر أعلى فئة من نيسان صني "سوبر صالون"، بعد التخفيضات الجديدة بـ 222 ألف جنيه، بدلاً من 231 ألف جنيه.