تخفيضات جديدة على أسعار نيسان صني

كتب: باسل الحلواني

أقرت شركة نيسان موتور إيجيبت، تخفيضات على أسعار سيارتها الشهيرة نيسان صني، بلغت 9 آلاف جنيه.

وشملت التخفيضات جميع فئات نيسان صني المتوافرة في السوق المصرية "ستاندرد،

وفول أوبشن، وسوبر صالون".

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وجاء سعر الفئة الأولى من نيسان صني "ستاندرد"، بـ199 ألف جنيه، بدلاً من 208 ألف جنيه.

أما الفئة الثانية من نيسان صني "فول أوبشن"، فأصبح سعرها 210 ألف جنيه، بدلاً من 219 ألف جنيه.

وبلغ سعر أعلى فئة من نيسان صني "سوبر صالون"، بعد التخفيضات الجديدة بـ 222 ألف جنيه، بدلاً من 231 ألف جنيه.