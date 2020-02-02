بـ220 ألف جنيه.. وكيل سوزوكي يكشف عن ديزاير 2020

كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة مودرن موتورز للتجارة، الوكيل المحلي لعلامة سوزوكي في مصر، عن أسعار موديل 2020 من السيارة ديزاير السيدان العائلية الصغيرة.
ووفقًا للمعلن من قبل الوكيل المحلي، فإن السعر الرسمي للسيارة الجديدة والذي يقدر بـ220 ألف جنيه يقل عن أسعارها في 2019 حيث كانت تباع بـ238 جنيها.
تتوفر ديزاير الجديدة في مصر بفئة واحدة مزودة بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.2 لتر بقوة 83 حصانا وعزم أقصى للدوران 113 وحدة نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 5 نقلات.
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