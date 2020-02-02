أمجاد العمري تستكمل تدريبها مع لوسيد موتورز المدعومة من المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد لوسيد موتورز لإطلاق أولى سياراتها الكهربائية بدعم السعودية في الأسواق، لذا يرعى صندوق الاستثمارات العامة السعودي منحات تدريبية لدى علامة السيارات الأمريكية، وكان لنا الشرف بأن تشارك بين المتدربين المهندسة أمجاد العمري رئيسة القسم النسائي في الخليج ٣٦٥ نت.

المهندسة أمجاد مع مدراء لوسيد موتورز

عملت المهندسة الميكانيكية أمجاد ضمن فريق البطاريات عالية الجهد، وخلالها تعرفت على أحدث التقنيات المستخدمة في صناعة السيارات الكهربائية بوادي السيليكون، تحديداً في سيارة “إير” التي نترقب تدشينها في 8 أبريل بمعرض نيويورك للسيارات 2020.

وكانت المهندسة أمجاد تعمل على تطوير سيارة في السعودية، لذا فإن التدريب الذي حصلت عليه مع لوسيد برعاية المملكة سيساعد بلا شك في تنمية مهاراتها لأجل تحقيق هدفها في المساهمة بتطوير الصناعة المحلية.

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قدمت لوسيد لأول مرة سيارة إير الاختبارية في 2016، ودعمت المملكة تطويرها لكي تطرح نسختها الإنتاجية أخيراً في 2020، واستغراق كل هذا الوقت يأتي كون الشركة تريد إحداث ثورة في صناعة السيارات الكهربائية وليس مجرد تقديم طراز تقليدي.

يفترض أن السيارة الكهربائية ستتمتع بمحركين كهربائيين بقوة 1,000 حصان مع مدى سير 650 كيلومتر بالشحنة الواحدة، وبالإمكان بالفعل حجزها للشراء مقابل 1,000$.

هذا وسيبدأ طرح لوسيد إير في الأسواق بحلول نهاية 2020 مع بداية 2021، وبإذن الله فور توفر الفرصة سنستعرضها في تجربة قيادة بالتعاون مع المهندسة أمجاد.