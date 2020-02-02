أسعار السيارات تواصل تراجعها.. تخفيض 25 ألف جنيهاً على ميتسوبيشي "إكسباندر"

كتب: باسل الحلواني
افتتحت شركة دايموند موتورز، الوكيل المحلي لعلامة ميتسوبيشي في مصر، شهر فبراير الجاري، بالإعلان عن تخفيضات جديدة على أسعار السيارة العائلية "MPV"، سباعية المقاعد، "ميتسوبيشي إكسباندر"، بقيمة 25 ألف جنيه.
ووفقاً للقائمة السعرية الجديدة، أصبح سعر الفئة الأولى GLXمن إكسباندر 345 ألف جنيه بدلًا من 370 ألف جنيه، وسعر الفئة GLS الأعلى من السيارة 370 ألف جنيه مقارنة بـ395 ألف جنيه.
وكان شهر يناير الماضي، قد شهد ترجعاً في أسعار العديدمن العلامات التجارية.
وتنتمي ميتسوبيشي إكسباندر، موديل 2019، إلى فئة السيارات المدمجة، وتستمد السيارة طاقتها من محرك MIVEC سعة 1.5 لتر بقوة 105 حصان وينقل حركته للمحاور ناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وآخر أوتوماتيك من 4 سرعات، وتبلغ سرعتها القصوى 170 كم في الساعة ومتوسط استهلاك الوقود 5 لترات لكل 100 كم.
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