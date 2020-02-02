فورد F-150 الكهربائية تظهر في تصميم تخيلي

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الخليج ٣٦٥ نت – اعلنت شركة فورد عن نيتها لإنتاج بيك آب كهربائية وقد شاهدنا نماذج أولية لها أثناء اختبارها، لكن البيك آب الإنتاجية لم تظهر بعد لأول مرة، هل يمكن أن تبدو مثل هذا التصميم التخيلي؟
الأكيد هو أنها ستحصل على العديد من إشارات التصميم من F-150 التقليدية، ولكن هل سيكون هناك تعديلات جوهرية أم تغييرات بسيطة فقط؟ يذكر أن فورد ذكرت أن كلتا الشاحنتين سيتم بناؤها في نفس المصنع في ديربورن بولاية ميشيغان، ولا يبدو أن النماذج الأولية التي رأيناها في الصور التجسسية مختلفة تماماً عن F-150 التي نشاهدها على الطرق اليوم.
على الرغم من ذلك، فإن هناك طراز F-150 جديد سيتم الكشف عنه قريباً، لذا قد يحصل الإصدار الكهربائي المنتظر على إشارات تصميم من F-150 الجديدة كلياً، حيث أعلنت أنها ستكشف قريباً عن طراز F-150 هجين وآخر تقليدي، في حين ستأتي فورد F-150 الكهربائية بالكامل بعد ذلك بفترة وجيزة.
يذكر أن التصميم التخيلي يصور فورد F-150 تقليدية ولكن مع بعض التغييرات الدقيقة في التصميم، من أبرزها الشبك الأمامي المغلق، وتغييرات في الشارات وبعض التعديلات الطفيفة على الديناميكية الهوائية مثل خفض ارتفاع الركوب وغيرها.
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