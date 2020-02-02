أول نظرة على دودج دورانجو SRT 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد دودج للكشف عن دورانجو 2020 جديدة، وهي نفس الـ SUV بثلاثة صفوف من المقاعد لكن الآن مع شرائط إضافية لنسخة SRT، وستتوفر السيارة بحزمتين اختياريتين سيكونان متاحين للطلب بداية من مارس من هذا العام، وسيتم الكشف عنها لأول مرة في معرض شيكاغو للسيارات 2020 الأسبوع المقبل.

الحزمة الاولى تسمى Black حيث ستضيف أجزاء خارجية سوداء، بما في ذلك أغطية المرايا واحرف دودج سوداء، بالإضافة إلى جنوط سوداء غير لامعة مقاس 20 بوصة، وستأتي بسعر 1,495 دولار (5,600 ريال) أما الحزمة الثانية فهي Redline Stripe وتضيف شريطين أسودين سوداء مع لمسات حمراء على كل حافة وتتوفر بسعر 1,295 دولار (4,800 ريال)، وتتوفر كلتا الحزمتين بعشرة ألوان طلاء خارجي مختلفة.

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وبخلاف هاتين الحزمتين، تظل دورانجو SRT دون تغيير مقارنة بالعام السابق، فأسفل غطاء المحرك ستجد نفس المحرك سعة 6.4 لتر بقوة 475 حصان و637 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتم توصيل القوة إلى جميع العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات.

يذكر أن دودج تعد بتسارع مذهل من 0 إلى 96 كم/س في 4.4 ثانية فقط! مما يجعلها الأسرع والأكثر قوة والأكثر كفاءة على الطرق الوعرة في فئتها، كما يمكنها قطع مسافة الربع ميل في 12.9 ثانية وفقاً لـ NHRA.