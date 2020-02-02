إلغاء سباق الفورمولا E بسبب تفشي فيروس "كورونا" في الصين

أعلن مكتب الاتحاد الدولي للسيارات، اليوم الأحد، إلغاء سباق الفورمولا E لموسم 2020 في الصين رسميًا، الذي كان من المقرر إقامته يوم 21 من شهر مارس المقبل، نتيجة تفشّي وباء كورونا في الصين.

وقال ممثل الفورمولا E: إن المنظمين كانوا يراقبون تطور الوضع ومستعدون لاتخاذ قرار في الوقت المناسب من خلال تنسيقه مع الاتحاد الدولي للسيارات وشركائنا الصينيين، واليوم أعلن المكتب الصحفي للاتحاد رسمياً لإلغاء هذه المرحلة.

Advertisements

ووفقًا لبيان صحفي وزعه الاتحاد اليوم الأحد: "فيما يتعلق بالانتشار المستمر لفيروس كورونا وبعد التشاور الوثيق مع الإدارات ذات الصلة في مقاطعة هاينان ومدينة سانيا ، في الفورمولا E، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات، والاتحاد الصيني للسيارات والسيارات الرياضية (CAMF) والشركاء الإقليميين - تقرر عدم إجراء السباق في سانيا، المقرر عقده في 21 مارس 2020.

واكمل البيان: نظرًا للقلق المتزايد وبعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن اندلاع فيروس كورونا حالة طوارئ دولية ، تتخذ الفورمولا إي التدابير اللازمة لضمان صحة الناس لضمان سلامة موظفيها والمشاركين في البطولة والمتفرجين - كل هذه العوامل تظل ذات أهمية قصوى.

وقال الاتحاد: نعمل عن كثب مع شركائنا الإقليميين والسلطات المحلية في هاينان ، نواصل مراقبة الوضع، ستحتاج جميع الأطراف إلى بعض الوقت لدراسة مسألة نقل السباق إلى تواريخ بديلة محتملة إذا تحسن الموقف ".