كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميني تستعد لطرح سيارتها Cooper SE الكهربائية بمواصفات مذهلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد شركة ميني لطرح سيارتها الكهربائية Cooper SE الجديدة في الأسواق ربيع العام الجاري، حيث يمكن تمييز السيارة الجديدة بالتصميمات الصفراء وشبكة المبرد المغلقة والعجلات الجديدة.

وكشفت شركة ميني عن سعر السيارة الجديدة، حيث يبدأ من 32 ألف و500 يورو (570 ألف جنيه مصري) تقريبًا، وتأتي ببطارية سعة 33 كيلووات ساعة تتيح السيارة بلوغ مدى السير 270 كلم، وفي ظل ظروف مثالية سيكفي 35 دقيقة فقط لشحن 80% من سعتها أو 1.4 ساعة لاستكمال عملية الشحن.

ويوجد بالسيار محرك كهربائي بقوة 135 كيلووات/184 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 270 نيوتن متر، فيما تنطلق السيارة من الثبات إلى سرعة 60 كلم في غضون 3.6 ثانية، وتنطلق بسرعة 100 كلم/س في غضون 7.3 ثانية، في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 150 كلم/س.

ويوجد في المقصورة الداخلية بالسيارة أجهزة قياس رقمية يمكن من خلالها التعرف على سرعة القيادة ومدى السير المتبقي وبيانات القيادة الأخرى الهامة.