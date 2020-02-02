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شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دودج تكشف عن نسخة جديدة من طراز "دورنجو" والان مع التفاصيل
الأحد 2 فبراير 2020
أعلنت شركة دودج المصنعة للسيارات مشاركتها بمعرض شيكاغو الدولي الذي ينطلق الأسبوع المقبل، بنسخة عام 2020 الجديدة من طراز Durango SRT.
ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، اللقطات الرسمية لطراز Durango SRT، نقلا عن دودج، وقد ظهر الطراز باللقطات باللون الأبيض مع خطين باللون الأسود يقتحمان منتصف السيارة.
وقال الموقع الأمريكي: "بعد عرض طراز Durango SRT بمعرض شيكاغو الدولي الأسبوع المقبل، سيتم طرحه للبيع رسميا بالأسواق بداية من شهر مارس المقبل".
هذه النسخة الجديدة من طراز دودج Durango SRT تعمل بمحرك HEMI فئة V8 بسعة 6.4 لتر ينتج قوة 475 مع عزم دوران 637 نيوتن متر، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ8 سرعات.
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