“دراسة” تعرف على أكثر ألوان السيارات انتشاراً وفق 9.4 مليون سيارة

الخليج ٣٦٥ نت – أغلبكم قام بالتخمين بأنه اللون الأبيض، وهو تخمين صحيح لأنه لا يزال اللون الأكثر شعبية بين العملاء في الكثير من مناطق العالم.

وفقاً لدراسة أجرتها iSeeCars، معتمدة على 9.4 مليون سيارة موجودة على الطرق العام الماضي موديلات من 2014 حتى 2018، لتحديد الحصة السوقية لكل لون، حيث يتصدر اللون الأبيض بنسبة 23.9% في حين يأتي اللون الأسود في المركز الثاني بنسبة 23.3%.

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في حين أن اللون الرمادي يأتي في المركز الثالث بنسبة 15.5% يليها الفضي والأحمر والأزرق بـ 14.5% و10.3% و9% على الترتيب، وبعد ذلك يأتي كل من البني والاخضر والبيج بنسب 1.4% و0.7% و0.4% على الترتيب، في حين أن اللون البرتقالي شائع بين مشتري السيارات الرياضية أو الخارقة، حيث لا يمثل سوى 0.4% من حصة السوق، بينما يأتي الذهبي بنسبة 0.3%، والأصفر بـ 0.2%، وفي النهاية يأتي الأرجواني بنسبة 0.1%.

يذكر أن الدراسة قسمت أمريكا إلى ولايات حسب الترتيب الأبجدي، وفي المناطق المكتظة بالسكان البالغ عددها 50 منطقة، يسيطر اللون الأبيض على المركز الأول في 28 منها، والباقي يسيطر عليها اللون الأسود، والألوان الأكثر شعبية بعد ذلك هو الرمادي والأحمر والأزرق، ويمكنكم التحقق من المخططات بالأسفل لمعرفة الألوان الأكثر شعبية بأمريكا.