عرض تقسيط شيفروليه تاهو 2020 من شركة دار الإئتمان السعودي

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة التوكيلات العالمية للسيارات، مع بداية العام الجديد.. احصل على أفضل العروض التمويلية المقدمة من شركة دار الإئتمان السعودي على سيارات شيفروليه بالتعاون مه شركة التوكيلات العالمية للسيارات (UMA). السيارة المشمولة في العرض: شيفروليه تاهو 2WD LS موديل 2020 القسط الشهري : 3,200 ريال مميزات العرض: بدون دفعة اولى

بدون رسوم إدارية

الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة الشروط والأحكام: ينتهي العرض في 29 فبراير 2020.

تطبق الشروط والأحكام.

مدة التمويل 60 شهر ويسري العرض على موديلات 2020 فقط.

تم احتساب الأقساط الشهرية في الإعلان بناء على المواصفات الأساسية للسيارة.

صور السيارات في الإعلان هي للعرض فقط وقد تختلف عن الحقيقة.

معدل النسبة السنوي 14.43% (APR).

العرض على سيارات مختارة صورة العرض:

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