"تسلا" الأمريكية تطور بطارية سيارتها موديل S

كتب: باسل الحلواني

تعتزم شركة تسلا للسيارات الكهربائية، إجراء تعديلات على بطاريات سيارتها موديل إس Model S، يُمكنها من قطع مسافة 400 ميل بشحنة واحدة، وذلك في إطار مساعي "تسلا" الأمريكية، لتسجيل

علامة فارقة لسياراتها الكهربائية.

Advertisements

وعلى الرغم من أن الرقم المستهدف لن يكون قفزة هائلة على النطاق الحالي للشركة، في ظل وجود موديلات حالية تتمكن

من قطع مسافة قصوى تصل إلى 373 ميلاً في شحنة واحدة، إلا أن الوصول إلى 400، يعد تقدماً محلوظاً في تحسين تكنولوجيا البطارية.

جدير بالذكر أن " تسلا "، تجري اختبارات حالية على تقنية بطاريات متطورة ومتقدمة في مختبر سري، بفريمونت بكاليفورنيا.