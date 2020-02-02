كتب: باسل الحلواني
رغم تراجع أسعارها الرسمية بداية من أول يناير الماضي، إلا أن السيارة فيات تيبو، مازالت تُباع في السوق المصرية بزيادات سعرية "أوفر برايس"، تصل إلى 7 آلاف جنيه.
وكانت شركة داينامكس، وكيل فيات في مصر، قد أقرت تخفيضات تصل إلى 25 ألف جنيه على السيارة فيات تيبو، مطلع يناير الماضي، بعد إعفاءها من الرسوم الجمركية.
ويوضح الجدول التالي الأسعار الرسمية لـ"تيبو"، المعلنة من الوكيل المحلي لـ"فيات":
|الفئة
|السعر
|فيات تيبو مانيوال Baseline
|189900 جنيه
|فيات تيبو مانيوال Full option
|204900 جنيه
|فيات تيبو أوتوماتيك Baseline
|249900 جنيه
|فيات تيبو أوتوماتيك Full option
|284900 جنيه
|فيات تيبو هاتشباك Baseline
|269900 جنيه
|فيات تيبو هاتشباك Full option
|309900 جنيه
كانت هذه تفاصيل خبر استمرار الـ"أوفر برايس" على فيات تيبو.. ننشر الأسعار الرسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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