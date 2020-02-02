استمرار الـ"أوفر برايس" على فيات تيبو.. ننشر الأسعار الرسمية

كتب: باسل الحلواني

رغم تراجع أسعارها الرسمية بداية من أول يناير الماضي، إلا أن السيارة فيات تيبو، مازالت تُباع في السوق المصرية بزيادات سعرية "أوفر برايس"، تصل إلى 7 آلاف جنيه.

وكانت شركة داينامكس، وكيل فيات في مصر، قد أقرت تخفيضات تصل إلى 25 ألف جنيه على السيارة فيات تيبو، مطلع يناير الماضي، بعد إعفاءها من الرسوم الجمركية.

ويوضح الجدول التالي الأسعار الرسمية لـ"تيبو"، المعلنة من الوكيل المحلي لـ"فيات":