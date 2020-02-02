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استمرار الـ"أوفر برايس" على فيات تيبو.. ننشر الأسعار الرسمية

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كتب: باسل الحلواني

رغم تراجع أسعارها الرسمية بداية من أول يناير الماضي، إلا أن السيارة فيات تيبو، مازالت تُباع في السوق المصرية بزيادات سعرية "أوفر برايس"، تصل إلى 7 آلاف جنيه.

وكانت شركة داينامكس، وكيل فيات في مصر، قد أقرت تخفيضات تصل إلى 25 ألف جنيه على السيارة فيات تيبو، مطلع يناير الماضي، بعد إعفاءها من الرسوم الجمركية.

ويوضح الجدول التالي الأسعار الرسمية لـ"تيبو"، المعلنة من الوكيل المحلي لـ"فيات":

الفئة السعر
فيات تيبو مانيوال Baseline 189900 جنيه
فيات تيبو مانيوال Full option 204900 جنيه
فيات تيبو أوتوماتيك  Baseline 249900 جنيه
فيات تيبو أوتوماتيك  Full option  284900 جنيه
فيات تيبو هاتشباك  Baseline 269900 جنيه
فيات تيبو هاتشباك  Full option 309900 جنيه 

 

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