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وكيل "زوتي" يخفض أسعار 3 طرازات كهربائية

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كتب: باسل الحلواني

أقرت مجموعة IFG، وكيل علامة زوتي في مصر، تخفيضاً على أسعار عدد من طرازاتها الكهربائية بالسوق المصرية، بعد تراجع الدولار.

وشمل التخفيض 3 طرازات كهربائية، بقيمة تصل إلى

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50 ألف جنيه، حيث تراجعت أسعار زوتي E200 ، إلى 335 ألف جنيه بدلاً من 370 ألف جنيه بتخفيض قيمته 35 ألف جنيه، أما T300، فانخفض سعرها إلى 465 ألف جنيه، بدلاً من 515 ألف جنيه بخصم قيمته 50 ألف جنيه.

كذلك تراجع سعر طراز Y100، إلى 295 ألف جنيه، بدلاً من 325 ألف جنيه، بقيمة 30 ألف جنيه.

 

 

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