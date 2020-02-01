وكيل "زوتي" يخفض أسعار 3 طرازات كهربائية

كتب: باسل الحلواني
أقرت مجموعة IFG، وكيل علامة زوتي في مصر، تخفيضاً على أسعار عدد من طرازاتها الكهربائية بالسوق المصرية، بعد تراجع الدولار.
وشمل التخفيض 3 طرازات كهربائية، بقيمة تصل إلى
كذلك تراجع سعر طراز Y100، إلى 295 ألف جنيه، بدلاً من 325 ألف جنيه، بقيمة 30 ألف جنيه.
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