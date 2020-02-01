تعرف على مواصفات مرسيدس G63

السبت 1 فبراير 2020

عرف طراز مرسيدس G63 التابع لفئة G-Class بقوة محركه، وتفوقه على منافسيه في حالة اختباره بسباقات السحب مع السيارات من نفس الطراز.



وكشف موقع "توب جير" عن مواصفات أحدث نسخة طرحت من هذا الطراز.

وبدأ الموقع الإلكتروني لبرنامج السيارات الشهير، بذكر التكلفة الرسمية الحالية لموديل 2019 من طراز مرسيدس G63، والذي يبدأ من 128.590 ألف جنيه إسترليني.

أما عن المواصفات، فقال الموقع إن موديل 2019 من الطراز يبلغ طوله 4.763 متر، ويبلغ عرضه بما فيه امتداد المرايات الجانبية 2.055 متر.

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ويبلغ ارتفاع الطراز 1.938 متر، ومن الداخل يتكون من 5 مقاعد و5 أبواب، ويصل الوزن الإجمالي للطراز إلى 3200 كيلوجرام.

أما عن المحرك، ذكر موقع "توب جير"، أن موديل 2019 من طراز مرسيدس G63 يعمل بمحرك توربيني مزدوج من فئة V8، و ينتج قوة تبدأ من 544 وتصل إلى 571 حصان.

ويمنح المحرك القوي للطراز القدرة على التسارع من صفر وحتى سرعة 62 ميلا في الساعة، خلال 5.40 ثانية، كما تصل سرعته القصوى إلى 130 حصانا.

ويعمل الطراز بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بسبعة سرعات، مع عزم دوران يتراوح بين 750 و760 نيوتن متر.