“بالفيديو” سقوط مروع لسيارة من قمة جبل بجازان.. وركابها يتطايرون منها!

الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير ومنتشر مقطع فيديو، يُظهر سقوط مروع لسيارة من قمة جبل بجازان، وركابها يتطايرون منها!

وفي التفاصيل، سقطت سيارة بشكل مروع من قمة جبال منجد بمحافظة هروب بمنطقة جازان عصر يوم الجمعة، حتى استقرت أسفله بعد أن ظلت تتقلب على المنحدر لمسافة طويلة.

وقد نتج عن الحادث بحسب المصادر المتاحة، إصابة عدد من الركاب الذين تم نقلهم على الفور إلى مستشفى صبيا والعيدابي؛ لتلقي العلاج اللازم.