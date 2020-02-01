عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال مخالفة.. وهذه غرامتها

الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال، حيث أن ذلك يُعد مخالفة مرورية.

وجاءت التغريدة، كالتالي: “أطفالنا أغلى ما نملك، والحفاظ على سلامتهم أهم مسؤولياتنا”، وأضحت إدارة المرور أن عقوبة هذه المخالفة غرامة مالية تتراوح بين 300 و500 ريال.