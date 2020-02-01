- 1/2
- 2/2
الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال، حيث أن ذلك يُعد مخالفة مرورية.
وجاءت التغريدة، كالتالي: “أطفالنا أغلى ما نملك، والحفاظ على سلامتهم أهم مسؤولياتنا”، وأضحت إدارة المرور أن عقوبة هذه المخالفة غرامة مالية تتراوح بين 300 و500 ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال مخالفة.. وهذه غرامتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.