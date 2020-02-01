غرامات جديدة تصل لألفي ريال على سائقي الحافلات

الخليج ٣٦٥ نت – فرضت هيئة النقل العام عدداً من الغرامات ‏الجديدة على أصحاب الحافلات حال مخالفاتهم للوائح ‏المنظمة لنشاط النقل، وذلك وفقاً لصحيفة “عكاظ”، وقد شملت الغرامات الجديدة ما يلي: غرامة 2,000 ‏ريال عند السماح للركاب بتحميل أي أدوات أو مواد قد تلحق ‏الأذى بالركاب الآخرين، وكذلك عند وقوف الحافلات في الأماكن ‏المخصصة لصعود أو نزول الركاب.‏

غرامة 2,000 ريال حال عدم إغلاق ‏السائق لأبواب الحافلة عند بدء الرحلة أو خلالها.

غرامة 1,000 ريال عند تحميل الركاب ‏حقائب وأمتعة داخل الحافلة تزيد على سعة المكان المخصص.

غرامة 500 ريال حال إقدام السائق على التدخين داخل الحافلة، أو السماح للركاب ‏بذلك.

غرامة 500 ريال عند تخلي السائق عن مساعدة ‏الأشخاص ذوي الإعاقة.‏ ‎

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