بعد وفاة رئيس شركة أوراسكوم في إحداها.. ننشر مواصفات مرسيدس G63

كتب: باسل الحلواني

أثار الحادث الذي أسفر عن مصرع خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، في حادث تصادم، بمنزل الطريق الدائري لميدان الرماية، في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية، جدلا واسعاً، خاصةً بعد تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي صورا للحادث، وللتلفيات الكبيرة التي طالت سيارة خالد بشارة، من طراز مرسيدس G63، والتي تنتمي لسلسلة G المصنفة ضمن أقوى السيارات

في العالم، ويتخطى سعرها الـ5 ملايين جنيه.

يمتلك السيارة مرسيدس عائلة "G"، عدد محدود من المشاهير حول العالم، وفي مصر يمتلك الفنان محمد رمضان، إحداها من طراز G65، التي أنتجت "مرسيدس بنز" منها عدد محدود.

تنتمي السيارة G36، إلى فئة المركبات كروس أوفر، ذات الحجم المتوسط والدفع الرباعي المخصصة في السير بالمناطق

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الرملية و الجبلية، وحصلت هذه السيارة على الكثير من التحديثات مع الحفاظ على هوية الشركة الألمانية.

تعتمد السيارة على محرك V12 سعة 6 لترات مع شاحن توربيني مزودوج بقوة 612 حصان، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 5.3 ثانية وسرعتها القصوى 230 كم/س، وينقل حركة المحرك للمحاور الأربعة ناقل حركة أوتوماتيك من نوع جي ترونيك بـ7 سرعات.

وزودت مرسيدس بنز G63 ، بباقة متكاملة من أنظمة التحكم والأمان والسلامة تجعل منها قطعة فريدة بين السيارات المخصصة للسير بالطرق الوعرة.