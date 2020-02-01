فولكس فاجن تستدعي 30 ألف مركبة ديزل

أعلن قطاع المركبات التجارية في مجموعة فولكس فاجن الألمانية أكبر منتج سيارات في أوروبا، عن استدعاء حوالي 30 ألف مركبة من طراز تي5 وتي6 التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) في مختلف أنحاء العالم، وذلك بسبب ارتفاع معدل العوادم التي تنتجها هذه السيارات أثناء الاختبارات.

وأكد متحدث باسم مجموعة فولكس فاجن، نبأ الاستدعاء أمس الخميس، وقال إن الشركة نفسها أبلغت السلطات بنتيجة الاختبارات وبدأت

الاستدعاء في نوفمبر الماضي.

ووفقاً المتحدث، فإن وحدة التحكم في نقل الحركة في السيارات الـ"فان" تحتاج إلى تحديث، مضيفا أن السيارات ليست مزودة بأجهزة التلاعب في نتائج اختبارات العوادم بطريقة غير مشروعة، وأن المجموعة أبلغت بالفعل الموزعين والعملاء بخطة الاستدعاء.

تشمل عملية الاستدعاء 8700 مركبة في ألمانيا، بحسب معلومات الهيئة الاتحادية لسيارات

النقل في ألمانيا، حيث ذكرت أن عوادم أكاسيد النيتروجين في سيارات الـ"فان" التي تنتجها فولكس فاجن تتجاوز الحدود المسموح بها وفقا للمعايير المعروفة باسم يورو5.

وتشمل الخطة السيارات من طرازي تي5 وتي6 التي تم إنتاجها خلال الفترة من 2009 إلى 2016. وبحسب التقارير، فإن كميات العوادم في هذه السيارات تزيد عن الحد المسموح به أثناء الاختبارات عند سرعة تتراوح بين 100 و120 كيلومتر في الساعة لأن نظام ناقل الحركة ينتقل آليا إلى السرعة السابعة وليس السادسة عند الوصول إلى هذه الأرقام.