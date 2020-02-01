زيادة جديدة على شيري تيجو 3

كتب: باسل الحلواني

أخطرت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة شيري الصينية في مصر، شبكة موزعيها، بزيادات جديدة على أسعار السيارة

"تيجو 3" فيس ليفت 2020.

وبلغت الزيادة الجديدة على السيارة الرياضية متعددة الأغراض 1900 جنيهاً، ليصبح

سعر السيارة بدايةً من غداً السبت 336.9 ألف جنيه، بدلاً من 235 ألف جنيه.

وتتوافر شيري تيجو 3، في السوق المحلية بفئة واحدة من التجهيزات، مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

Advertisements