كتب: باسل الحلواني
طرحت شركة كيان إيجيبت، وكيل علامة سكودا في مصر، فئة جديدة من السيارة كودياك التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات"SUV" ، تحت اسم Sport Line 4X4 ، مجهزة بخاصية الدفع الرباعي ، وتحمل محرك TSIسعة 2000 سي سي.
وتم طرح الفئة الجديدة من سكودا كودياك، بعد تلقي الشركة للعديد من الطلبات بتوفير كودياك بالدفع الرباعي، حيث تمتلك السيارة مواصفات وتجهيزات راقية ، يستلزم معها توفير فئةالدفع الرباعي ، وتم طرح السيارة بسعر يبلغ 860 ألف جنيه مصري.
ويوضح الجدول التالي أسعار جميع فئات سكودا كودياك في السوق المحلية:
|الفئة
|سعة المحرك
|السعر
|
Active
|
1.4 لتر TSI
|55 ألف جنيه
|
Dynamic
|
1.4 لتر TSI
|590 ألف جنيه
|
Ambition
|
1.4 لتر TSI
|670 ألف جنيه
|
Style
|
1.4 لتر TSI
|710 ألف جنيه
|
Sport Line
|
1.4 لتر TSI
|750 ألف جنيه
|
Sport Line 4X4
|
2.0 لتر TSI
|860 ألف جنيه
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طرح نسخة رباعية الدفع.. ننشر قائمة أحدث قائمة أسعار لـ"سكودا كودياك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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