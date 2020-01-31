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بعد طرح نسخة رباعية الدفع.. ننشر قائمة أحدث قائمة أسعار لـ"سكودا كودياك"

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كتب: باسل الحلواني

طرحت شركة كيان إيجيبت، وكيل علامة سكودا في مصر، فئة جديدة من السيارة كودياك التي تنتمي لفئة السيارات متعددة الاستخدامات"SUV" ، تحت اسم Sport Line 4X4 ، مجهزة بخاصية الدفع الرباعي ، وتحمل محرك TSI

سعة 2000 سي سي.

وتم طرح الفئة الجديدة من سكودا كودياك، بعد تلقي الشركة للعديد من الطلبات بتوفير كودياك بالدفع الرباعي، حيث تمتلك السيارة مواصفات وتجهيزات راقية ، يستلزم معها توفير فئة

الدفع الرباعي ، وتم طرح السيارة بسعر يبلغ 860 ألف جنيه مصري.

ويوضح الجدول التالي أسعار جميع فئات سكودا كودياك في السوق المحلية:

الفئة سعة المحرك  السعر

 Active
 

 1.4 لتر TSI
 

55 ألف جنيه

 Dynamic
 

 1.4 لتر TSI
 

590 ألف جنيه

 Ambition
 

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 1.4 لتر TSI
 

670 ألف جنيه

 Style
 

 1.4 لتر TSI
 

710 ألف جنيه

 Sport Line
 

 1.4 لتر TSI
 

750 ألف جنيه

 Sport Line 4X4
 

 2.0 لتر TSI
 

860 ألف جنيه

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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