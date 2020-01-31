بعد طرح نسخة رباعية الدفع.. ننشر قائمة أحدث قائمة أسعار لـ"سكودا كودياك"

كتب: باسل الحلواني

طرحت شركة كيان إيجيبت، وكيل علامة سكودا في مصر، فئة جديدة من السيارة كودياك التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات"SUV" ، تحت اسم Sport Line 4X4 ، مجهزة بخاصية الدفع الرباعي ، وتحمل محرك TSI

سعة 2000 سي سي.

وتم طرح الفئة الجديدة من سكودا كودياك، بعد تلقي الشركة للعديد من الطلبات بتوفير كودياك بالدفع الرباعي، حيث تمتلك السيارة مواصفات وتجهيزات راقية ، يستلزم معها توفير فئة

الدفع الرباعي ، وتم طرح السيارة بسعر يبلغ 860 ألف جنيه مصري.

ويوضح الجدول التالي أسعار جميع فئات سكودا كودياك في السوق المحلية: