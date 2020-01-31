"كورونا" يهدد قطاع السيارات في الصين

كتب: باسل الحلواني

تسبب انتشار فيروس "كورونا"، بدولة الصين، في توقف نشاط عدد من مصانع السيارات العالمية، وسط مخاوف من إصابة العاملين بـ"كورونا"، في مشهد يعيد للأذهان ماحدث إبان انتشار مرض "سارس"، الذي أودى بحياة العشرات.

وكانت شركة هوندا اليابانية، قد أعلنت عزمها إجلاء 30 موظفا من الصين، كما أوقفت

شركة تويوتا موتور، اليابانية أيضاً،إنتاجها فى الصين بسبب انتشار فيروس "كورونا".وأعلنت شركة "بي إم دبليو" الألمانية، أمس أنها سوف تغلق ثلاثة مصانع في مدينة شنيانج الصينية، حيث يعمل نحو 18 ألف شخص، مؤكدة أنها سوف تقوم بتصنيع نصف مليون سيارة سنويا، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.وقال المتحدث باسم "بي إم دبليو"، إنه تم تمديد عطلة العام الصيني الجديد، التي كانت مدتها أسبوع، لأسبوع آخر حتى 9 فبراير المقبل.وأضاف، أن موظفي المكاتب في شنيانج فقط سوف يعودون للعمل ابتداء من يوم الاثنين، ولكنهم سوف يعملون من المنزل.ولم يصرح المتحدث، ما سوف يحدث بعد التاسع من فبراير المقبل.

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