"جيلي" الصينية تغزو الأسواق الأوروبية والآسيوية بـ"ألتراس برو"

كتب: باسل الحلواني

كشفت مجموعة جيلي الصينية، عن سيارة كروس أوفر جديدة، من المنتظر أن تعزز بها "جيلي" مواقعها المتقدمة في سوق السيارات.

وتحمل السيارة الجديدة اسم "ألتراس برو"، وتأتي بهيكل أنيق بطول 454 سم، وعرض 183 سم، وارتفاع 171 سم، مزود بعجلات مميزة بمقاس 20 بوصة، وسقف بانورامي من

الزجاج يمنح الركاب شعورا مميزا من الراحة أثناء السفر.وجهزت هذه السيارة بأحدث أنظمة المولتيميديا، وشاشتين تعملان باللمس، ونظام مكالمات خاص لاستدعاء النجدة في حالات الطوارئ، ونظام إلكتروني لمراقبة ضغط الهواء في العجلات، وكاميرات تظهر محيط الهيكل بالكامل، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد.وزودت بنظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام يتحكم بحركة كل عجلة على حدة أثناء السير على الطرق الوعرة، ونظام لمنع انزلاقها على المنحدرات، وآخر يعدل مسارها أوتوماتيكيا في حالات الطوارئ.وتعمل السيارة المجهزة للسوقين الآسيوية والأوروبية بنوعين من المحركات، الأول محركات بنزين سعة 1.5 لتر وعزم 177 حصانا، والثاني محركات توربينية سعة 1.8 لتر، وكلاهما متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 مراحل.