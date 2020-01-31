كتب: باسل الحلواني
تعتزم شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية كيا، تدشين الجيل الجديد من سيارتها رباعية الدفع الشهيرة "سورينتو".
وظهرت "سورينتو" في صورة مسربة لها، مختلفة كلياُ من حيث التصميم عن
ومن المنتظر أن يتم طرح عدة نسخ من السيارة، واحدة مزودة بمحركات بنزين بسعة 2.4 لتر، وعزم 188 حصانا، ونسخ بمحركات توربينية بسعة 1.6 لتر، ونسخ بمحركات ديزيل بسعة 3 لترات، تعمل جميعها بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ7 مراحل.
كانت هذه تفاصيل خبر "كيا" تستعد لطرح "سورينتو" الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.