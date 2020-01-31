"كيا" تستعد لطرح "سورينتو" الجديدة

كتب: باسل الحلواني

تعتزم شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية كيا، تدشين الجيل الجديد من سيارتها رباعية الدفع الشهيرة "سورينتو".

وظهرت "سورينتو" في صورة مسربة لها، مختلفة كلياُ من حيث التصميم عن

Advertisements

النموذج الحالي، حيث أتت بشبك مميز مطلي بالكروم، ومصابيح أمامية غريبة الشكل يحوي كل منها على 4 وحدات إضاءة من نوع LED .

ومن المنتظر أن يتم طرح عدة نسخ من السيارة، واحدة مزودة بمحركات بنزين بسعة 2.4 لتر، وعزم 188 حصانا، ونسخ بمحركات توربينية بسعة 1.6 لتر، ونسخ بمحركات ديزيل بسعة 3 لترات، تعمل جميعها بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ7 مراحل.