بـ10 آلاف دولار.. "فاو" الصينية تطرح رباعية دفع جديدة

كتب: باسل الحلواني
تستعد شركة صناعة السيارات الصينية فاو، لطرح سيارة جديدة تحمل اسم "بيسترن تي 77"، تنتمي لفئة السيارات رباعية الدفع.
ومن المنتظر أن تطرح الشركة الصينية السيارة الجديدة في الأسواق الآسيوية والأوروبية.
وتأتي السيارة الجديدة بهيكل انسيابي مدروس وفقا لأحدث معايير الأيروديناميكية، بطول 4 أمتار ونصف المتر، مزين بشبك
وزودت السيارة بقمرة قيادة مجهزة بشاشتين، واحدة قبالة السائق، وأخرى في منتصفها، ومساعد صوتي متطور مزود بتقنية "هولوغرام"، إضافة إلى مقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ 5 ركاب، يمكن تبريدها وتدفئتها عبر نظامكهربائي.
وحصلت على كاميرات أمامية وخلفية، وحساسات لقياس المسافات لتفادي اصطدامها مع الأجسام والسيارات الأخرى على الطرقات، وأنظمة دفع أمامي ورباعي، وأنظمة تمنع انزلاقها على المنحدرات والمنعطفات الخطرة.
وتعمل هذه المركبة بعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل، ونوعين من محركات البنزين، أحدهما اقتصادي بسعة 1.2 لتر وعزم 143 حصانا، ومحرك بنزين بسعر 1.6 لتر، أما سعرها في الصين فيبدأ من 10 آلاف دولار فقط.
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