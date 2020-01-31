تخفيضات على هيونداي "كريتا".. ننشر الأسعار الجديدة

كتب: باسل الحلواني

أقرت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، خصماً على السيارة هيونداي كريتا، بقيمة 13 ألف جنيه، بداية من غدا الأول من فبراير.

ووفقاً للأسعار الجديدة أصبح سعر الفئة الأولى من "كريتا"، بعد الخصم 330 ألف جنيه، بدلا من 434 ألف جنيه، كما انخفضت أسعار الفئة الثانية إلى 350 ألف جنيه، بدلاً من

363 ألفا.

أما أسعار الفئة الثالثة فأصبحت 375 ألف جنيه، مقابل 388 ألفا، فيما باتت أسعار الفئة الرابعة 395 ألف جنيه، بدلا من 408 ألف جنيه.

وجاءت الفئة الخامسة، وهي أعلى فئة من "كريتا"، بسعر 405 ألف جنيه، مقابل 418 ألفا.