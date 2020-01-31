بوجاتي تحسم مصير محرك W16 ذو قوة 1,500 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – قررت شركة بوجاتي الفرنسية المصنعة للسيارات الخارقة عدم التخلي عن محركها العملاق W16 في طرازاتها المستقبلية، والذي حققت به العديد من الأرقام القياسية.



وتتمسك الشركة الفرنسية بمحركها الخارق الشهير لعدم وجود بديل له بنفس كفاءته، على الرغم من معارضة الحكومات الأوروبية للسيارات ذات المحركات الضخمة، وذلك بسبب الانبعاثات الكبيرة الملوثة للبيئة الصادرة منها.



ويعد محرك W16 الأقوى في العالم دون منازع، ولقد قامت بوجاتي بطرحه للمرة الأولى في عام 1990، ومن ثم استعانت به عدد من شركات السيارات في تصنيع سياراتها، مثل شركة فولكس فاجن عام 1998.



يذكر أن محرك W16 هو المحرك نفسه الذي وضعته بوجاتي في أغلى سيارة تم إنتاجها في العالم، وهو طرازها المميز لافواتيور نوار والذي تم تصنيع نسخة وحيدة منه في العالم يمتلكها الأمير بدر.