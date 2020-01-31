- 1/3
- 2/3
- 3/3
الخليج ٣٦٥ نت – قررت شركة بوجاتي الفرنسية المصنعة للسيارات الخارقة عدم التخلي عن محركها العملاق W16 في طرازاتها المستقبلية، والذي حققت به العديد من الأرقام القياسية.
وتتمسك الشركة الفرنسية بمحركها الخارق الشهير لعدم وجود بديل له بنفس كفاءته، على الرغم من معارضة الحكومات الأوروبية للسيارات ذات المحركات الضخمة، وذلك بسبب الانبعاثات الكبيرة الملوثة للبيئة الصادرة منها.
ويعد محرك W16 الأقوى في العالم دون منازع، ولقد قامت بوجاتي بطرحه للمرة الأولى في عام 1990، ومن ثم استعانت به عدد من شركات السيارات في تصنيع سياراتها، مثل شركة فولكس فاجن عام 1998.
يذكر أن محرك W16 هو المحرك نفسه الذي وضعته بوجاتي في أغلى سيارة تم إنتاجها في العالم، وهو طرازها المميز لافواتيور نوار والذي تم تصنيع نسخة وحيدة منه في العالم يمتلكها الأمير بدر.
كانت هذه تفاصيل خبر بوجاتي تحسم مصير محرك W16 ذو قوة 1,500 حصان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.