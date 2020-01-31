إحالة لينكون MKZ سيدان للتقاعد هذا العام

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت علامة لينكون الفاخرة التابعة لفورد عن وقف إنتاج موديل MKZ في مصنع Hermosillo المكسيكي كجزء من تعاون لينكون مع شركة ريفيان لصنع موديل SUV كهربائي جديد. وبينما أشارت تقارير في الماضي عن تطوير لينكون لنسخة دفع خلفي جديدة للسيدان لإعادة إحياء اسم “زيفير” الكلاسيكي ولكن في النهاية قررت لينكون أن تجهيز المصنع المكسيكي للموديل الجديد مع ريفيان سيكون استثمارا أفضل. مع غياب MKZ عن الساحة، ستكون “كونتننتال” هي آخر سيارة سيدان في مجال لينكون، مع إشارة تقارير أن فورد قد ترفض تطوير جيل جديد للسيارة.. من الواضح أن عالم السيدان سيستمر في التلاشي، على الأقل بين علامات فورد.

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