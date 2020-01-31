مقارنة بين تيسلا سايبرتراك وهمر بيك اب وريفيان R1T

الخليج ٣٦٥ نت – 2021 سيشهد منافسة محتدمة في مجال سيارات البيك اب الكهربائية، مع انطلاق تيسلا سايبرتراك وجي ام سي همر، كلاهما سيتبع ريفيان R1T القادمة في النصف الثاني من 2020.

لنقارن بين الثلاثة.. همر بيك اب تعتمد على مولد طاقة كهربائي بقوة 1000 حصان وعزم دوران بـ 15,574 نيوتن.متر، ولكن لا نعلم هل هذا هو الموديل القياسي أم النسخة الأعلى أداء في المجال.

في المقابل، ريفيان R1T تصل قوتها إلى 753 حصان مع عزم دوران 1,120 نيوتن.متر، وبينما لم تكشف تيسلا عن أرقام قوة وعزم دوران سايبرتراك، نعلم أن نسخة الموتورات الثلاثة ستتسارع إلى 96 كم\س في أقل من 2.9 ثانية، أي أسرع من همر وR1T.

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من أهم القياسات هنا بالطبع هي المدى الكهربائي، وبالنسبة لسايبرتراك فتصل إلى 805 كيلومتر لكل شحنة للنسخة الأعلى في المجال، بينما تصل R1T إلى 755 كيلومتر، ويتبقى معرفة مدى هامر، والذي لن يقل غالبا عن 500 كيلومتر كبداية.

من الألغاز الأخيرة هي سعر هامر، والذي اقترح البعض وصوله إلى 90,000 دولار (337,500 ريال) ولكن لا نعلم يقينا بعد، أما سايبرتراك فستبدأ من 39,000 دولار (150,000 ريال) للنسخة الأساسية، بينما ريفيان R1T ستكون أغلى من ذلك.