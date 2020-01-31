فيروس كورونا يهدد بكارثة عالمية في قطاع السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تصاعدت الأزمة العالمية الخاصة بانتشار فيروس كورونا القاتل في الصين خلال الساعات الماضية، وهو ما يهدد بكارثة محققة عالمية في جميع قطاعات الصناعة، حيث أعلنت العديد من الشركات العالمية إيقاف خطوط إنتاجها في الصين.

وكشفت تقارير عالمية أن قطاع صناعة السيارات يواجه خطراً كبيراً لتباطؤ الإنتاج بصورة رهيبة خاصة بعد إعلان كثير من شركات السيارات الكبرى إيقاف إنتاج مصانعها وترحيل موظفيها من الصين بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وكان من أبرز هذه الشركات هي رينو، هوندا، بيجو، تويوتا، بي ام دبليو، فولفو، ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة إعلان شركات أخرى إيقاف أعمالها في الصين.



يذكر أن سوق السيارات الصيني يعد من أكبر أسواق السيارات العالمية، ولقد انخفض عدد السيارات التي تم بيعها في الصين بمقدار 2.3 مليون سيارة في عام 2019 وفقا لتقرير شركة LMC Automotive، ومن المحقق أن يشهد هذا العام تراجع رهيب في المبيعات بسبب انتشار فيروس كورونا في الصين.

وكانت الصين قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 170 حالة وفاة، كما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى أكثر من 7700 شخص.