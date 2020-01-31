بنتلي كونتيننتال بإصدار خاص بقوة 635 حصان للسباق على الثلوج

الخليج ٣٦٥ نت – ستشارك بنتلي في سباق ثلجي في النمسا بسيارة كونتيننتال GT معدلة.. وتعتمد السيارة على محرك W12 تيربو مزدوج سعة 6.0 لتر بقوة 635 حصان وعزم دوران 900 نيوتن.متر. السيارة المعدلة ستتسارع إلى 96 كم\س في 3.6 ثانية بسرعة قصوى 333 كم\س، وتضع بنتلي ثقتها في أنظمة منع الدحرجة والمكابح الفولاذية وغيرها للتعامل مع المضمار الثلجي. Advertisements وستقود السيارة متسابقة بطولة العالم للرالي، كاتي مونينجز بعمر 22 عاما، وهي أول متسابقة أنثوية في العصر الحديث تشارك في سباق لبنتلي. وتشمل تعديلات السيارات وضع قفص حماية من الانقلاب ونظام لإطفاء الحرائق ومقاعد رياضية مع زيادة ارتفاع السيارة والمزيد.

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