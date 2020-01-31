فورد صنعت عجلات لا يمكن سرقتها.. كيف؟

الخليج ٣٦٥ نت – انتشر خبر سرقة عجلات كورفيت C8 موديل 2020 في مدينة ديترويت الأمريكية الأسبوع الماضي، ولحل مثل هذه المشاكل، طورت فورد صواميل عجلات جديدة تحمل البصمة الصوتية الفريدة لكل شخص عبر الطباعة ثلاثية الأبعاد.

ويقوم مالك السيارة بتسجيل صوته ثم تحويله إلى موجات صوتية موحدة يمكن تشكيلها على هيئة دائرة، مع وضع النمط الخاص للصوت على صمولة فولاذية باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، وصنع مفتاح خاص فقط بهذا النمط في ذات الوقت.

هذه التصاميم ستمنع اللصوص من استخدام مفاتيح شائعة لسرقة عجلات السيارة.. وبالطبع صرحت فورد أنه ليس عليك استخدام صوتك لصنع الصمولة الخاصة، حيث اقترحت استخدام أنماط أخرى مثل شعار علامة موستنج أو تصميم مضمار شهير أو غير ذلك، ولكن من الأفضل استخدام نمط نادر مثل الصوت لمنع أي احتماليات للسرقة.

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لا نعلم ما إذا كانت فورد ستقدم هذه التقنية الجديدة في موديلاتها الإنتاجية، ولكن الشركة أكدت على خبرتها مع الطابعات الثلاثية الأبعاد على مدار ثلاثين عاما، ما يعني إمكانية رؤية الصمولة الصوتية الجديدة قريبا.