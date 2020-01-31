الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، واحصل على خصم 50% على زيت المحرك مع كل صيانة دورية على سيارتك الهيونداي. الشروط والأحكام: الزيت المستخدم في العرض 10W30 من سيرفو.

يسري العرض حتى 6 فبراير 2020.

يطبق العرض في مراكز الصيانة والصيانة السريعة التابعة لشركة محمد يوسف ناغي هيونداي.

تطبق الشروط والأحكام. صورة العرض:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عرض الصيانة المميز على سيارات هيونداي من الناغي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.