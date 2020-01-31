فشل مرسيدس X-Class والإعلان عن وقف إنتاجها

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الخليج ٣٦٥ نت – تناقلت إشاعات توقف إنتاج مرسيدس X-Class لنصف عام كجزء من جهود الشركة الأم دايملر لخفض النفقات، خاصة وأن البيك اب الفاخرة لم تحقق نجاحا معقولا في الأسواق، والآن أكدت مرسيدس هذه الإشاعات مع الإعلان عن توقف إنتاجها في نهاية مايو.
مرسيدس صرجت أن X-Class هو موديل موجه لفئة خاصة جدا مركزة في أستراليا وجنوب أفريقيا، وأن دراسة الشركة لأوضاع السوق العالمي أقنعها أن الوقت قد حان لإيقاف X-Class.
وقد كانت الخطة المبدئية هي بناء البيك اب في الأرجنتين لأسواق أمريكا اللاتينية، ولكن قررت مرسيدس أن “البيك اب أغلى من التوقعات السعرية للمستهلكين في أمريكا اللاتينية”، خاصة مقارنة بالمنافسين.
مرسيدس باعت 16,700 نسخة فقط من X-Class في 2018، مع تراجع مبيعات 2019 إلى 15,300 بيك اب فحسب.
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