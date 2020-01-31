“بالفيديو” سيارة تقتحم واجهة مستشفى في الظهران وتُحدث اصابات

الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر اقتحام سيارة يقودها مواطن مسن لواجهة مستشفى في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية.

وفي التفاصيل، اقتحمت سيارة من نوع “كورولا” يقودها مواطن مسن واجهة مستشفى في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية، بعد أن فقد السيطرة عليها مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بإصابات طفيفة، وقد هشمت السيارة واجهة المستشفى الزجاجية بعد أن تجاوزت الحواجز الخرسانية الموجودة خارج المبنى.

وأخيراً، تُفيد المعلومات المتوفرة إلى الآن بأن قائد السيارة كان يحاول إيقافها خارج المبنى، قبل أن يفقد السيطرة عليها.