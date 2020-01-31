الرجوع إلى الخلف في الطريق العام لهذه المسافة.. مخالفة مرورية

الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من الرجوع إلى الخلف في الطريق العام لمسافة تزيد على 20 متراً؛ حيث أن ذلك يُعد مخالفة للقوانين والقواعد المرورية.
وجاءت التغريدة، كالتالي: “إذا لم تتمكن من الخروج من الطريق العام بالشكل الآمن والنظامي، قم بالقيادة إلى المخرج التالي ولا تربك حركة المرور”، وتتراوح الغرامة المالية لهذه المخالفة المرورية ما بين 150 إلى 300 ريال.
وأخيراً، فقد وجهّت إدارة المرور نصيحة لقائدي السيارات، تقول فيها: “إذا لم تتمكن من الخروج من الطريق العام بالشكل الآمن والنظامي، قم بالقيادة إلى المخرج التالي ولا تربك حركة المرور”.
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