بيان من المرور لأصحاب السيارات ذات اللوحات الأجنبية

الخليج ٣٦٥ نت – دعت الإدارة العامة للمرور السعودي أصحاب السيارات التي تحمل لوحات تعريف غير سعودية تجاوزت مدة بقائها في المملكة 6 أشهر من تاريخ دخولها، إلى مراجعة إدارات المرور الرئيسة بالمناطق، خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ هذا الإعلان؛ لمعالجة أوضاع سياراتهم، مع وجوب مراعاة ما يلي:

إحضار السيارة التي تجاوزت مدة بقائها بالمملكة 6 أشهر من تاريخ دخولها، ووثيقة ملكيتها وتعبئة النماذج المطلوبة بكافة إدارات المرور الرئيسة بمناطق المملكة.

تقديم براءة ذمة من المطالبات المالية لدى دولة التسجيل.

يُذكر أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة على السيارات المخالفة ومالكيها فور انتهاء المهلة المحددة لتصحيح أوضاعها، وحددت الإدارة العامة للمرور الإدارات الرئيسية بمناطق المملكة لمراجعتها، وهم كالتالي: