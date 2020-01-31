تسلا تخالف التوقعات وتحقق أرباحًا لأول مرة

خالفت شركة السيارات الكهربائية "تسلا" توقعات "وول ستريت"، وحققت أول أرباح سنوية لها في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019.

لم تتمتع تسلا إلا بعدد من الأرباح الفصلية على مدار السنوات الـ10 في عملها كشركة عامة، كما سجلت خسارة أخرى في عام 2019، ورغم ذلك تمكنت من تسجيل أرباحًا بلغت 386 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019.



قالت تسلا في بيان لها، إن عام 2019 يعد نقطة تحول بالنسبة لنا، متوقعة أن تكون قادرة على الاستمرار في النمو، خصوصًا مع افتتاح مصنعها الجديد في شنغهاي قبل موعده المحدد، كذلك إطلاق سيارة الدفع الرباعي الجديدة موديل Y، ذات السعر المنخفض، والتي بدأت في إنتاجها مؤخرًا.

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كما تخطط تسلا أيضًا لافتتاح مصنع جديد قرب برلين في

عام 2021، ومن المتوقع أن يستطيع بيع 500 ألف سيارة، مع زيادة بنسبة 36% من إجمالي مبيعاتها لعام 2019.

أوضحت تسلا أنه من الناحية الحسابية، فهى تتوقع تحقيق أرباحًا في الفترة القادمة؛ لأنها كانت تشتهر في الماضي بصرف المال بسرعة كبيرة، وهو ما يثير القلق نحو أزمة مالية.

كانت أسهم تسلا التي شهدت تقلبات على مدى الأشهر الـ8 الماضية، قد شهدت ارتفاعًا بنحو 11.5% بعد ساعات من التداول، بالإضافة إلى مكاسب سابقة بنسبة 2.5% في ختام التداول المنتظم.