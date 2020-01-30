كواليس السوق

تسبب إعلان محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة سلطان أوتو، في حصوله على التوزيع الحصري للسيارات السوزوكي الفان، بمعدل 3000 سيارة سيارة سنوياً، في حالة من الجدل داخل سوق السيارات، خاصةً بين موزعي سوزوكي، مادفع محمد يونس، رئيس مجلس إدارة مودرن موتورز، الوكيل المحلى للعلامة اليابانية سوزوكى، للتأكيد على أن «سلطان أوتو» ليست مدرجة فى قائمة شبكة توزيع سيارات سوزوكى الفان.
حالة من الاستياء تسيطر على قطاع عريض من العملاء، وكذلك تجار السيارات، بعد قيام عدد من موزعي علامة فيات، بفرض زيادات سعريةتصل إلى 7 آلاف جنيه، على السيارة فيات تيبو، بالمخالفة للقائمة السعرية الرسمية الصادرة عن شركة داينامكس أوتو، وكيل العلامة الإيطالية في مصر، وذلك استغلالًا للطلب المتزايد على السيارة.
وزاد من حالة الغضب، أن الزيادات السعرية المفروضة من الموزعين «أوفربرايس»، تأتي في الوقت الذي شهدت فيه أسعار السيارة رسمياً تخفيضات تصل إلى 25 ألف جنيه، منذ مطلع يناير الجاري، ما دفع عددًا من التجار للإعلان عن عدماستلام دفعات جديدة من السيارة.
أثار إعلان بعض وكلاء السيارات التجارية من فئات الميكروباص، والبيك أب، والشاحنات، عن زيادة أسعارهم بنسب تصل إلى % 17 لبعض العلامات التجارية فى السوق المحلية، رغم تراجع أسعار الدولار، وموجة التخفيضات الحالية على السيارات الملاكي، العديد من علامات الاستفهام، واستنكر غالبية العملاء هذه التصرف غير المبرر.
وكيل سيارات شهير، قرر الحصول على وكالة علامة تجارية جديدة، رغم فشله الذريع مع العلامة الحالية، خاصةً في تقديم خدمة مابعد البيع، في ظل محدودية وتواضع مراكز الخدمة الخاصة بها، وافتقادها للكفاءات الفنية.
الغريب في الأمر أن «سيارات الوفد»، علمت أنه سيعتمد على نفس المراكز الحالية في تقديم خدمة ما بعد البيع للعلامة الجديدة.
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