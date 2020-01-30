بورصة الأسعار:فى الأسبوع الأخير من "يناير".. تراجع أسعار 13 سيارة فى السوق المحلية

استمر تراجع أسعار السيارات فى السوق المحلية، خلال شهر يناير الجاري، حيث شهد الأسبوع الأخير العديد من المفاجآت، وسط توقعات باستمرار موجة التخفيضات خلال شهر فبراير القادم.

"سيارات الوفد"، ترصد فى السطور التالية التغييرات التى طرأت على أسعار السيارات فى مصر، خلال الأسبوع الأخير من "يناير".

ماليبو

أقرت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة شيفروليه فى مصر خصماً على أسعار سيارتها السيدان "ماليبو" 2019، بلغ٢٠ ألف جنيه، على جميع فئات السيارة، لتقدم الفئة الأولى بعد التخفيضات بسعر رسمى ٣٦٩ ألفا و٩٩٠ جنيها بدلاً من ٣٨٩ ألفا و٩٩٠ جنيها، وأصبح سعر الفئة الثانية ٣٩٩ ألفا و٩٩٠ جنيها بدلاً من ٤١٩ ألفا و٩٩٠ جنيها، أما الفئة الثالثة الأعلى تجهيزاً فأصبحت تقدم بـ ٤٢٩ ألفا و٩٩٠ جنيها بدلاً من ٤٤٩ ألفا و٩٩٠ جنيها.

جراند لاند وإنسجنيا

كما قامت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة أوبل فى مصر، بتخفيض أسعار سيارتها جراند لاند، بأرقام تصل إلى ٤٠ ألف جنيه، ليصبح سعر الفئة الأولى منها ٤١٩ ألفا و٩٩٠ جنيها، بدلاً

من ٤٤٩ ألفا و٩٩٠ جنيها، بتخفيض ٣٠ ألف جنيه، أما الفئة الثانية فحصلت على تخفيض ٣٥ ألف جنيه ليصبح سعرها ٤٤٩ ألفا و٩٩٠ جنيه، بدلاً من ٤٨٤ ألفا و٩٩٠ جنيها، كذلك أصبح سعر الفئة الثالثة والأعلى تجهيزاً ٤٨٩ ألفا و٩٩٠ جنيها، بدلاً من ٥٢٩ ألفا و٩٩٠ جنيها، بتخفيض ٤٠ ألف جنيه.

كما خفضت "المنصور للسيارات"، أسعار جميع فئات أوبل إنسيجنيا بقيمة 30.000 جنيه.

وبحسب الوكيل فإن أسعار إنسجنيا، أصبحت تبدأ من 449.990 جنيه بدلًا من 479.990 جنيه، والفئة الثانية 489.990 جنيه مقارنة بـ519.990 جنيه قبل التخفيض.

ابيزا

أخطرت شركة كيان إيجيبت، الوكيل المحلى لعلامة سيات، شبكة موزعيها بأحدث قائمة سعرية للعلامة الأسبانية فى مصر، والتى شهدت تخفيضاً على طراز "ابيزا"، بلغ 10 آلاف جنيه، ليصبح سعر الفئة الأولى من السيارة ٢٦٠ ألف جنيه، بدلا من ٢٧٠ ألف جنيه، بينما تراجع سعر الفئة الثانية إلى ٣٢٥ ألف جنيه، بدلا من ٣٣٥ ألف جنيه.

301- 3008- 5008- 508

قامت شركة مانسكو، وكيل علامة بيجو الفرنسية فى مصر، بتخفيض أسعار 4 طرازات تحمل علامة الأسد الفرنسي.

وفقاً للقائمة السعرية الخاصة بيجو، تراجع سعر الفئة الأولى من طراز 301، بحوالى ٣٠ ألف جنيه، ليصبح سعر الفئة الأولى ١٩٩ ألفا و٩٩٠ جنيها بدلاً من ٢٢٩ ألفا و٩٩٠ جنيها، أما الفئة الثانية فتراجعت ٨ آلاف جنيه، ليصبح سعرها الرسمى ٢٣١ ألفا و٩٩٠ جنيها، بدلاً

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من ٢٣٩ ألفا و٩٩٠ جنيها، وجاءت الفئة الثالثة الأعلى تجهيزاً بسعر ٢٥٩ ألفا و٩٩٠ جنيها بدلاً من ٢٦٩ ألفا و٩٩٠ جنيها، بخصم بلغ 10 آلاف جنيه.

أما طراز بيجو 3008، موديل 2020، فحصلت على خصم بلغ 20 ألف جنيه، على الفئة الأولى التى أصبح سعرها ٤٦٤ ألفا و٩٩٠ جنيه hبدلاً من ٤٨٤ ألفا و٩٩٠ جنيها، وكذلك تراجعت الفئة الثانية 20 ألف جنيه، ليصبح سعرها ٥٠٩ آلاف و٩٩٠ جنيها، بدلاً من ٥٢٩ ألفا و٩٩٠ جنيها، أما الفئة الثالثة فأصبحت تقدم بسعر رسمى ٥٤٩ ألفا ٩٩٠ جنيها، بدلاً من ٥٧٤ ألفا و٩٩٠ جنيها، بخصم بلغ 25 ألف جنيه، بينما حصلت الفئة الرابعة الأعلى تجهيزاً على خصم بلغ ٢٠ ألف جنيه، لتباع بـ ٥٩٩ ألفا و٩٩٠ جنيها، بدلا من ٦١٩ ألفا و٩٩٠ جنيها.

أما سيارة بيجو 5008، فحصلت على تخفيض بلغ 25 ألف جنيه، على مختلف فئاتها، ليصبح سعر الفئة الأولى ٥٣٩ ألفا و٩٩٠ جنيها، بدلاً

من ٥٦٤ ألفا و٩٩٠ جنيها، والفئة الثانية ٥٧٤ ألفا و٩٩٠ جنيها بدلاً من ٥٩٩ ألفا و٩٩٠ جنيها، والفئة الثالثة ٦١٤ ألفا و٩٩٠ جنيها، بدلاً من639ألفا و990 جنيها، أما الفئة الرابعة والأعلى تجهيزاً فأصبحت بعد التخفيضات تقدم بـ ٦٦٤ ألفا و٩٩٠ جنيها، بدلاً من ٦٨٩ ألفا و٩٩٠ جنيها.

كذلك انخفضت أسعار السيارة بيجو 508، موديل ٢٠٢٠ ، بمقدار ٢٥ ألف جنيه للفئة الأولى التى أصبح سعرها ٤٧٤ ألفا و٩٩٠ جنيها بدلاً من ٤٩٩ ألفا و٩٩٠ جنيها، كما انخفضت الفئة الثانية بنفس المبلغ لتقدم بـ ٥٢٤ ألفا و٩٩٠ جنيها، بدلاً

من ٥٤٩ ألفا ٩٩٠ جنيها، أما الفئة الثالثة الأعلى تجهيزاً فأصبح سعرها ٥٩٩ ألفا و٩٩٠ جنيها، بدلاً من ٦٢٩ ألفا و٩٩٠ جنيها بتخفيض بلغ ٣٠ ألف جنيه.

قشقاي

أعلنت شركة نيسان موتور إيجيبت، عن خصم على أسعار فئاتها الثلاث، يصل إلى 19 ألف جنيه، على مختلف فئات السيارة اليابانية.

ووفقاً لـ"نيسان"، أصبح سعر الفئة الأولى من قشقاى ٣٦٦ ألف جنيه، بدلا من ٣٨٥ ألف جنيه، بتخفيض ١٩ ألف جنيه، كما خفضت الفئة الثانية بمقدار ١٨ ألف جنيه، أما الفئة الثانية فأصبح سعرها ٤٠٢ ألف جنيه بدلا من ٤٢٠ ألف جنيه، وتراجعت الفئة الثالثة إلى٤٣٠ ألف جنيه بدلا من ٤٤٧ ألف جنيه بتخفيض ١٧ ألف جنيه.

إكليبس

قامت شركة دايموند موتورز، وكيل علامة ميتسوبيشى اليابانية، بتخفيض أسعار جميع فئات طراز إكليبس كروس، ليصبح سعر الفئة الأولى ٣٨٠ ألف جنيه، بدلا من ٤٠٠ ألف جنيه، بتخفيض ٢٠ ألف جنيه، أما الفئة الثانية فحصلت على خصم ٣٠ ألف جنيه ليصبح سعرها الرسمى ٤١٠ آلاف جنيه، بدلا من ٤٤٠ ألف جنيه، بينما تم تخفيض الفئة الثالثة أيضاً بنفس القيمة ليصبح سعرها ٤٤٠ ألف جنيه بدلا من ٤٧٠ ألف جنيه، فيما جاءت الفئة الرابعة بسعر ٤٧٥ ألف جنيه بدلا من ٥٠٥ آلاف جنيه، بعد حصولها على خصم 30 ألف جنيه، أما الفئة الخامسة الأعلى تجهيزا فأصبح سعرها الرسمى بعد التخفيضات ٥١٠ آلاف جنيه بدلا من ٥٣٥ ألف جنيه بتخفيض ٢٥ ألف جنيه.

C5- C إليزيه- C4

قررت مجموعة القصراوى، وكيل علامة سيتروين فى مصر، تخفيض أسعار سيارة سيتروين الرياضية C5 حتى ٣٥ ألفا، ليصبح سعر الفئة الأولى من السيارة ٤٠٤ آلاف جنيه، بدلا من ٤٣٩ ألفاً، بتخفيض بلغ ٣٥ ألف جنيه، أما الفئة الثانية فخفضت بقيمة ٢٥ ألف جنيه لتباع بـ ٤٦٤ ألف جنيه، بدلا من ٤٨٩ ألف جنيه، كذلك أصبح سعر الفئة الثالثة الأعلى تجهيزا ٥١٩ ألف جنيه، بدلا من ٥٣٩ ألف جنيه، بتخفيض قيمته ٢٠ ألف جنيه.

أما سيتروين سى إليزيه فحصلت على تخفيضات ثابتة ٥ آلاف جنيه لتقدم الفئة الأولى منها بسعر ٢٢٠ ألف جنيه، بدلا من ٢٢٥ ألف جنيه، والفئة الثانية الأعلى تجهيزا بـ ٢٥٠ ألف جنيه، بدلا من ٢٥٥ ألف جنيه.

أما سيارة ستروين C4، سباعية المقاعد، فأصبح سعر الفئة الأولى منها بعد الخصم ٤٠٠ ألف جنيه، بدلا من ٤٠٦ آلاف جنيه، بتخفيض ٦ آلاف جنيه، والفئة الثانية خفضت ٥ آلاف جنيه لتقدم بسعر جديد ٤١٥ ألف جنيه، بدلا من ٤٢٠ ألف جنيه، أما الفئة الثالثة الأعلى تجهيزاً فخفضت ٥ آلاف جنيه، ليصبح سعرها الرسمى ٤٢٠ ألف جنيه بدلا من ٤٢٥ ألف جنيه.