2019 عام الآلام للسيارات الصينية فى السوق المصرية

تراجع أسعار العلامات الأوروبية يهوى بمبيعات الطرازات الصينية

مقترحات بتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع «بكين» والتوسع فى التجميع المحلى لضمان استمرار المنافسة

باتت السيارات الصينية تمثل لاعباً أساسياً فى السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة، خاصة فى ظل تعدد طرازاتها الزاخرة بالإمكانات والتقنيات الحديثة، بشكل يضاهى أحدث السيارات العالمية، وبأسعار تنافسية.

ظلت السيارات الصينية، لفترة طويلة متهمة بتقديم جودة رديئة، قبل أن يكشر التنين الصينى عن أنيابه، ويقرر التخلص من هذا الاتهام، فرصدت الشركات الصينية ميزانيات ضخمة لتطوير مراكز الأبحاث الخاصة بها، لضمان تقديم مركبات ذات جودة عالية، تستطيع أن تقتحم بها الأسواق العالمية وليس السوق المصرية فقط، وبالفعل نجحت الشركات فى تغيير الصورة الذهنية السائدة لدى السواد الأعظم من العملاء.

خلال العام الماضي، مرت العلامات الصينية فى مصر، بأصعب مراحلها على الإطلاق، فى ظل احتدام المنافسة مع السيارات الأوروبية، التى شهدت أسعارها تراجعاً كبيراً، فى ظل تمتعها بالإعفاء الجمركى الكامل منذ شهر يناير الماضي، مع تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوروبية، قبل أن يتلقى وكلاء السيارات الصينية فى مصر، ضربة جديدة مطلع الشهر الجاري، مع تفعيل الشريحة الأخيرة من اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، والتى تلاها موجة جديدة من التخفيضات.

تقارب أسعار السيارات الأوروبية مع

الصينية، صعب من مهمة وكلاء العلامات الصينية فى السوق المحلية، فالمقارنة بين الأوروبى والصينى غير عادلة، وترجح بشكل كبير كفة العلامات الأوروبية، وبالتالى لم يعد أمام الوكلاء سوى خيار واحد، وهو إعادة تسعير بعض الموديلات حتى تستطيع أن تعود من جديد إلى حلبة المنافسة، وبالفعل هناك قطاع كبير بدأ فى مراجعة أسعاره مع الشركات الأم، التى قررت تقديم الدعم اللازم لوكلائها المحليين، من خلال الاستغناء عن جزء من هوامش أرباحها، لكن حتى الآن مازالت الطرازات الصينية تشهد تراجعاً حاداً فى مبيعاتها.

ضاعف من آلام السيارات الصينية فى العام الماضى حالة الركود التى أصابت الأسواق فى ظل حملات المقاطعة التى دعت المواطنين للامتناع عن شراء السيارات بشكل عام، وبالفعل استجاب قطاع كبير من المستهلكين للدعوات، ما كبد السواد الأعظم من شركات السيارات فى مصر بشكل عام، والشركات الصينية تحديداً خسائر فادحة.

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طالب العديد من خبراء السيارات، ووكلاء العلامات الصينية، خلال الأسابيع الماضية، توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الجانب الصينى على غرار الاتفاقيتين الأوروبية والتركية، للاستمرار فى المنافسة، وكذلك

اقترح البعض الاتجاه للتوسع فى التجميع المحلي، بيد أنها حتى الآن لا تتعدى كونها مقترحات، قد يصعب تنفيذها على أرض الواقع.

يرى خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، أن الموديلات الصينية تشهد تراجعاً كبيراً فى المبيعات بمصر، بعد تطبيق إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، والتركية.

ويؤكد «سعد»، أن التخفيضات التى طالت السيارات الأوروبية والتركية مؤخراً، واقترابها من أسعار السيارات الصينية والكورية، صعب من شكل المنافسة، مضيفاً أن الدافع الأساسى الذى كان يسهم فى رفع معدلات بيع الصينى والكورى فى السوق هو تقديم أكبر قدر من الكماليات بالإضافة إلى السعر المنخفض.

ويقترح أمين عام رابطة مصنعى السيارات، لرفع معدلات بيع السيارات الصينى والكورى ودخولها فى المنافسة، بأن يتجه وكلاء هذه الطرازات للتجميع فى مصر، بهدف خفض تكلفة الجمارك.

من جانبه يقول أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن السيارات الصينية تعد الأكثر تأثراً بتطبيق الاتفاقيات التجارية الدولية، مع أوروبا وتركيا، نظراً لأن تراجع أسعار السيارات ذات المنشأ الأوروبى والتركى، جعل أسعارها أقل من أسعار الصينية، ما أثر على حصتها السوقية.

ويوضح «أبوالمجد»، أن ما يحدث فى سوق السيارات حالياً من تراجع أسعار، يأتى نتيجة مجموعة من الأسباب، فى مقدمتها تطبيق الإعفاء الجمركى الكامل على السيارات تركية المنشأ مطلع يناير الجاري، والتى لا يتعدى عددها 3 طرازات، ما دفع وكلاء العلامات المنافسة فى نفس الفئات السعرية لتخفيض أسعار بعض السيارات الأخرى.

وصرح بأن تراجع الدولار أثر أيضاً بشكل كبير على الأسعار، متوقعًا أن يشهد القطاع نشاطا فى حركة المبيعات خلال النصف الثانى من فبراير القادم.