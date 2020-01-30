تكريم “الجبر للتمويل” من محافظ منشات في ملتقى بيبان على اداء 2019

الخليج ٣٦٥ نت – تم تكريم شركة “الجبر للتمويل” من محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح الرشيد وذلك نظير حصولهم على أعلى مؤشرات أداء في تمويل المنشآت الصغيرة و المتوسطة ضمن مبادرة الإقراض غير المباشر خلال ملتقى بيبان ٢٠٢٠ و المنعقد في مدينة الرياض و قد استلم درع التكريم الأستاذ محمد بن إبراهيم الجبر عضو مجلس إدارة شركة الجبر للتمويل.

وتهتم بيبان بتهيئة البيئة المناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة بما يضمن استمرارها ونموها، ويُحفز دخول منشآت جديدة للسوق باحتواء المبادرين والمهتمين بمجال الأعمال وإنشاء المشاريع وتجاوز مراحل التأسيس بسلاسة، والتعرف على مراحل استقطاب المستثمرين، وخطوات إجراءات الجهات الحكومية وجهات الدعم والتمكين، ويقدم لهم استشارات عن كيفية استثمار تجارب الآخرين لتوسيع مداركهم الإدارية في بناء هيكل مشاريعهم وإنجاحها، وهو بذلك يُشرّع كل بابٍ إجرائي وإلهامي أمام هؤلاء الشباب.

ويتسم ملتقى بيبان بتفرده بجمع كافة المهتمين بقطاع الأعمال والجهات الداعمة والممكنة تحت سقفٍ واحد، إضافة إلى ريادته، فهو الملتقى الأول من نوعه الذي يُعنى بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أنه لا يقتصر على الجانب النظري بقطاع الأعمال فحسب بل يقدم حلول مناسبة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويزخر بالعديد من حلقات النقاش العلمية وورش العمل المتخصصة.