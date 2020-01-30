تعرف على التفاصيل الرسمية الكاملة لإعادة إحياء هامر

هامر كهربائية من “جي ام سي” تقدم قدرات هائلة دون أي انبعاثات

تلخص حملة “ثورة هادئة” مستقبل جي ام سي مع أول مركبة كهربائية بالكامل من العلامة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت جي ام سي عن نيتها طرح سيارة هامر الكهربائية التي تقدم تصميماً جريئاً مع قدرات متفوقة إلى عالم السيارات الكهربائية، حيث يأتي ذلك ضمن إعلان بعنوان “ثورة هادئة” من المقرر عرضه خلال مباراة كرة القدم الأمريكية في عطلة نهاية الأسبوع.

ويوضح الإعلان مقاييس الأداء المذهلة المتوقعة من أول مركبة كهربائية من جي ام سي، إلى جانب الهدوء اللافت الذي تشتهر به السيارات الكهربائية.

هذا وتستعرض الهامر الكهربائية البراعة وقدرات التصميم والهندسة المتفوقة لعلامة جي ام سي، والتي ستتضمن:

قوة تبلغ 1000 حصان

11,500 رطل للقدم من عزم الدوران

تسارع من الصفر إلى 60 ميل في الساعة خلال 3 ثوانٍ

وقال دونكان ألدريد، نائب الرئيس لعلامتي جي ام سي وبويك العالمية: “تصنع جي ام سي مركبات وسيارات الدفع الرباعي الفاخرة وذات القدرات العالية، وستنقل سيارة الهامر الكهربائية هذه القدرات إلى آفاق جديدة كليًا. نحن متحمسون لإطلاق مركبتنا التي لا تصدر أية انبعاثات خلال أكبر أمسية في عالم الإعلانات التلفزيونية”.

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وسيجري الكشف عن جي ام سي هامر الكهربائية يوم 20 مايو 2020، وسيتم تصنيعها في مصنع هامتريك للتجميع التابع لجنرال موتورز بولاية ميشيغان.

ومن المقرر بث الإعلان الذي تبلغ مدته 30 ثانية خلال الشوط الثاني من المباراة. ويسلط هذا الإعلان الضوء على الأداء المتوقع من المركبة المتفوقة والكهربائية بالكامل من جي ام سي، والتي ستوفر مقاييس لافتة على مستوى القوة الحصانية وعزم الدوران والتسارع، إلى جانب قدراتها المذهلة على الطرقات المعبدة والوعرة. ويضاف إلى ذلك كلّه المميزات التي تشتهر بها السيارات الكهربائية مثل خفض الضجيج بصورة كبيرة وبدون أية انبعاثات.

وفي إطار الحملة التسويقية الرقمية وعبر منصات التواصل الاجتماعي التي تتزامن مع هذا الإعلان، سوف تستحوذ جي ام سي على عناوين الترويسة في الصفحة الرئيسية ليوتيوب يوم الجمعة 31 يناير. ويمكن للعملاء متابعة الحوار عبر الهاشتاق #GMCHummerEV.