هذا الجوال مستوحى من تصميم تيسلا سايبرتراك

الخليج ٣٦٥ نت – تشتهر شركة “كافيار” بتصنيعها لإصدارات خاصة مرصعة بالذهب والماس لهواتف الآيفون بأسعار جنونية تصل إلى 100,000 دولار (375,000 ريال) والآن أعلنت الشركة عن تقديم جوال جديد باسم “سايبرفون” مستوحى من تصميم تيسلا سايبرتراك.

“سايبرفون” هو جوال مبني على الآيفون 11 برو، ما يعني أن كافيار ركزت على التصميم الخارجي الدقيق جدا، مع صنع الغلاف من التيتانيوم مع غطاء معدني للشاشة يمكن طيه وتحويله إلى حامل للجوال.

وقد نشرت كافيار فيديو ترويجي للجوال الجديد مع لمسة سخرية من تيسلا، حيث أشارت الشركة إلى أن الجوال يأتي بـ “حماية مطلقة للشاشة” مع وضع سايبرتراك بنوافذها المهشمة في الخلفية.

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وبإمكان المهتمين طلب “سايبرفون” الآن من موقع الشركة مع شحن مجاني حول العالم، ومن المتوقع إنتاج 99 نسخة فقط منه بأسعار تبدأ من 5,256 دولار (حوالي 20,000 ريال).