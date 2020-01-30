“نيسان السعودية” تطلق أول تطبيق من نوعه لتمكين السيدات على الطريق

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة “نيسان السعودية” عن إطلاق أول تطبيق من نوعه للمساعدة على الطرقات “سندِك”، والمصمم حصريًا لتمكين السائقات. استمراراً لدعم المرأة السعودية في تولّي قيادة سيارتها من خلال مبادرة #هي_تقود، أطلقت نيسان تطبيق “سندِك” الذي يهدف إلى تقديم الأمان وراحة البال للمرأة أثناء قيادتها اليومية.

ويأتي تطبيق “سندِك” بشكل حصري من شركة نيسان وهو أول تطبيق للمساعدة على الطريق تم تصميمه خصيصاً ليلائم احتياجات السائقات النساء. وتشمل الخدمات، خدمة القطر في حال تعطّل السيارة وخدمة تعبئة الوقود وخدمة تشغيل السيارات وإصلاح الإطارات وحلول شاملة للحوادث وخدمة نقل وتوصيل السيارة من أجل الصيانة الدورية، ويتم تقديم الخدمة مجانًا* مع أي عملية شراء من نيسان. يمكن تحميل التطبيق على الـ Apple Store و Google Play من نظامي التشغيل آي أو إس وأندرويد.

وفي معرض تعليقه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في نيسان السعودية، بدر الحسامي: “يؤكد إطلاق سندِك، التزام نيسان السعودية بالمساهمة في تمكين نساء المملكة. ومع وجود العديد من السيدات اللواتي يتطلعن إلى الجلوس خلف المقود للمرة الأولى، كان هدفنا من التطبيق، تقديم حل من شأنه تعزيز ثقتهن على الطريق وضمان حصولهن على كل الدعم الذي يحتاجونه عند مواجهة أي مشاكل. ونأمل أن يخفف تطبيق سندِك من أي شكوك قد تكون لدى النساء حول القيادة ومنحهن راحة البال من خلال معرفة أن المساعدة على بعد كبسة زر. “

Advertisements

وعادة ما تتواصل السائقة مع شركة لنقل سيارتها في حال تعطلها، أو طلب المساعدة من أحد أفراد أسرتها، أو حتى طلب المساعدة من شخص غريب على الطريق. وهي ما قد تكون عملية مرهقة للغاية وتستغرق وقتاً طويلاً،”سندِك من نيسان“ تطبيق فريد من نوعه، يتميّز بتوظيف التكنولوجيا لتقديم سلسلة متكاملة من خدمات المساعدة على الطريق في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى حلّ كلّ مشكلة قد تصادفها المرأة أثناء قيادتها اليومية، ليُصبح مرجع النساء الأساسي على الطرقات.

وتعد نيسان حاليا العلامة التجارية الوحيدة في مجال السيارات التي تقدم خدمات المساعدة على الطرق المصممة خصيصًا للنساء، وتلتزم الشركة بالاستمرار في إيجاد طرق جديدة لتمكين السيدات من خلال الحلول المبتكرة.